Después de un verano de campaña, trabajadores de Pitzer se sindicalizan

This story has been translated by TSL staff.

Después de meses de organización sindical, quejas de prácticas ilícitas administrativas y un acuerdo entre Pitzer College y un sindicato local de trabajadores, el personal de comedores e instalaciones de Pitzer se sindicalizó este 25 de agosto.

La mayoría de estos trabajadores designaron a UNITE HERE Local 11– un sindicato que representa a trabajadores en el sur de California– como su representante exclusivo de negociación, según un correo que la oficina de recursos humanos de Pitzer College envió a la comunidad.

Hace algunas semanas, Pitzer anunció un acuerdo entre la universidad y UNITE HERE Local 11 con respecto a un proceso “justo, apropiado y eficiente a seguir” para que los trabajadores pudieran determinar si querían ser representados por un sindicato.

La oficina de recursos humanos de Pitzer anunció que Pitzer adoptaría un enfoque neutral durante este proceso.

“Actualmente, existe un renovado movimiento nacional por el derecho de los trabajadores a organizarse,” dijo la oficina de recursos humanos en su correo. “Pitzer College, con nuestro enfoque académico y nuestra propia identidad centrada en la justicia social, abraza este movimiento.”

Meses antes de que Pitzer anunciara este acuerdo, algunos miembros administrativos de Pitzer fueron acusados de intentar impedir la creación de un sindicato para sus trabajadores.

Tony Hoang, quien es jardinero en Pitzer y organizador sindical, aludió a estas acciones durante un evento estudiantil organizado por la Alianza de Estudiantes y Trabajadores de Claremont (CSWA) este jueves.

“Veo a estos trabajadores más de lo que veo a mi familia” dijo Hoang durante el evento. “Quiero que este hogar sea un espacio de serenidad, paz, amistad y respeto, y algo que noté cuando comencé a trabajar en Pitzer fue que la cultura laboral estaba en un mal lugar. Y por esto es que este sindicato es necesario. Por esto es que luchamos tanto, porque queremos defendernos, queremos defender a nuestra familia.”

Al evento estudiantil también acudieron trabajadores de Pomona College, del hotel Hilton Doubletree, Whittier College y de almacenes locales de Amazon. Varios de estos trabajadores hablaron con estudiantes de los Claremont Colleges acerca del movimiento sindical en la región del Inland Empire.

Salvador Chavez, quien es parte del sindicato de la cocina de Pomona, le dijo a TSL que el nuevo sindicato de Pitzer era muy importante para los trabajadores de Pomona.

“Ahora que ya tenemos a Pitzer como compañeros, nos sentimos más a gusto, más fuertes, más porque no solo ganó la cocina, sino también los otros trabajadores y esto es muy importante para todos,” dijo Chavez. “Y por eso estamos aquí apoyándolos. Porque yo sé que mañana o pasado cuando necesitemos ayuda estarán ahí para nosotros.”

Ya sindicalizados, los trabajadores de Pitzer se están preparando para sus primeras negociaciones contractuales con Pitzer, dijo José Ochoa, quien es cocinero y organizador sindical.

Según Ochoa, los organizadores están entrevistando a otros trabajadores de Pitzer para asegurarse de que las necesidades de todos sean escuchadas.

Entre sus demandas están tener mejor paga, un seguro más accesible, mejores horas de trabajo y la oportunidad de que los hijos de los trabajadores puedan eventualmente estudiar en Pitzer.

Aunque este proceso pueda llevar tiempo debido a un aumento de trabajo causado por el inicio del nuevo semestre, Ochoa dijo que esperaba que el resultado de las negociaciones fuera uno positivo.

“Yo creo que no vamos a tener represalias [por parte de Pitzer]” dijo Ochoa. “Yo creo que nos van a escuchar.“