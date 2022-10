Los trabajadores de cocina de Pomona estarán en huelga este viernes y sábado

Traducido por Sara Garza González

Después de dos meses de negociaciones ineficaces con la administración de Pomona College, los empleados de cocina de Pomona harán una huelga el viernes y sábado buscando salarios más altos en su renovación de contrato.

Los trabajadores estarán formando un piquete sindical desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde en las áreas designadas del campus de Pomona, incluyendo afuera del comedor de Frary, según Edward Mac, quien es parte del equipo encargado de las negociaciones del sindicato de los empleados de cocina y es el cocinero principal de Cafe 47.

Los empleados piden un incremento de $8.80 para el final del año para sumar un salario total de $28 por hora para el próximo año. La última contraoferta de Pomona, un incremento de $5.40 durante cuatro años, no cumplió con las peticiones, incitando la huelga de este fin de semana.

Efren Zamora, quien trabaja como un cocinero en el Coop Fountain, dijo que él está en huelga porque la oferta actual de Pomona no es suficiente para sobrevivir. Zamora nos compartió que debido a las presiones inflacionistas, él ahora tiene que vivir con sus papás.

“Especialmente en el condado de LA con como todo está subiendo de precio, es tan difícil encontrar un lugar para vivir que sea económicamente accesible”, dijo Zamora. “Solo estamos tratando de tener un salario digno. No creo que es justo que hay personas aquí que trabajan horas extras, y no porque quieran, sino porque tienen que llegar a fin de mes”.

Dado que la huelga coincide con “Family Weekend” en Pomona, Mac le pidió a los estudiantes de Pomona y a sus familias a que se unan junto a los trabajadores durante el piquete y que boicoteen las comidas ofrecidas por la universidad durante el viernes y el sábado.

“Mostrarían muchísimo apoyo si las familias y los estudiantes dicen, ‘No, vamos a boicotear los servicios de cafetería de Pomona College mientras que los trabajadores estén en huelga’”, dijo Mac.

Mac también mencionó que los empleados están organizando un evento a la una de la tarde en Walker Beach este sábado con música en vivo y tacos para los trabajadores, los estudiantes y sus familias.

“No estamos en contra de nadie”, dijo Mac. “Solo estamos hartos y cansados de ser vistos sin respeto. Nos merecemos respeto y dignidad, Y vamos a ir, vamos a organizar un piquete, vamos a protestar, y luego vamos a exigir justo ese respeto y dignidad”.

El portavoz de Pomona Mark Kendall le dijo a TSL que “Family Weekend seguirá con sus planes” y que la escuela seguirá “operando los comedores y se procurará mantener acceso a comida con un nivel mínimo de interrupciones”.

Como respuesta a la huelga inminente y el piquete, Jeff Roth, el director de operaciones y el tesorero de Pomona, le mandó un correo a la comunidad de Pomona y a los padres de Pomona el jueves con actualizaciones sobre las negociaciones y con opciones alternativas para comer para los estudiantes. El correo de Roth hacia los padres incluía un enlace a la nueva página en el sitio web de Pomona dedicada a las negociaciones del sindicato.

“Aunque ambas partes comparten el objetivo de incrementar el salario en formas significativas para apoyar a los empleados y a sus familias, la petición continua de los representantes del sindicato de un incremento salarial de 45 por ciento en un solo año no es realístico o un camino sustentable”, mencionó Roth en ambos correos electrónicos.

En un correo del 21 de octubre hacia la comunidad de Pomona, Roth dijo que la universidad estaba buscando obtener una perspectiva de un tercero de un mediador externo. En este correo del jueves, Roth confirmó que habían contactado a un mediador de terceros del Federal Mediation & Conciliation Service, alguien a quien los trabajadores también tendrían que aceptar, para ayudar a resolver las diferencias entre los trabajadores y la administración.

“Por muchas semanas, Pomona College ha estado presionando a Unite Here para que acepten la mediación neutral externa para ayudar a resolver nuestras diferencias”, dijo el sitio web.

Noel Rodriguez PO ’89, un organizador de UNITE HERE! Local 11, le dijo a TSL que el sindicato no ha aceptado o negado la mediación. Él dijo que un mediador no es la solución al estancamiento actual de las negociaciones y que el enfoque en mediación de las universidades es una distracción de las demandas de los trabajadores.

“La escuela ha mencionado mediación, y no estamos en contra de la mediación”, dijo Rodriguez. “Pero el problema no es la falta de un mediador. El problema es que la universidad entienda lo difícil que es pagar las cuentas hoy en día, para sus empleados, y escucharlos”.

Rodriguez también dijo que el lenguaje de Pomona en los correos sobre las negociaciones no estaba centrado en las voces de los trabajadores.

“Hay un comité de negociación de trabajadores en la mesa, ¿por qué no hablan sobre ello”? dijo Rodriguez. “¿Por qué no hablan sobre lo que han escuchado de los trabajadores en el comité de negociaciones, quienes han hablado con Jeff [Roth] directamente y repetidamente sobre como ellos no pueden pagar la renta? Sí, el comité de los trabajadores tomó un voto. Y el comité de negociación pidió la huelga, no los funcionarios sindicales”.

Hector Melendrez, un trabajador de utilidades en Frary, le dijo a TSL que la huelga es una medida necesaria debido al estancamiento de las negociaciones.

“Si no hacemos la huelga, Pomona no nos va a escuchar y terminarán haciendo lo que ellos quieran”, dijo.

Respondiendo a las demandas de los trabajadores sobre aumento de salarios y a la respuesta de la administración, algunos docentes han empezado a circular una carta de apoyo esta semana hacia los trabajadores de cocina, la cual ahora tiene arriba de 67 firmas, según dijo un profesor de Pomona, Miguel Tinker Salas, quien firmó la petición y la está compartiendo con los otros docentes.

Tinker Salas dijo que las peticiones de salario son razonables dado que la administración fue inactiva en mantenerse al día con los aumentos de costo de vivienda en años anteriores.

“Lo que le parece a la administración un monto grande, en realidad solo es grande porque los salarios en el pasado han sido muy bajos”, dijo Tinker Salas.

Reconociendo las necesidades de los empleados para mantenerse a sí mismos con salarios más altos es otra responsabilidad de la universidad que se ve socavada por la introducción de un mediador externo en las conversaciones de negociación, según Tinker Salas.

“[La respuesta de Pomona] crea una relación contradictoria, cuando no tiene que existir”, dijo Tinker Salas. “Y esta propuesta que deberíamos de someter a mediación, es absurdo. La mayoría de mediadores son ex especialistas en relaciones laborales, para corporaciones o para empresas, no funcionarios laborales. Es un proceso muy unilateral. Esta es una responsabilidad de la universidad de simplemente reconocer las necesidades de su personal, de sus trabajadores, y de tratar de satisfacer esas necesidades de las personas para que no tengan que tener dos trabajos y tener que tomar decisiones entre gasolina o comida o cuidar de sus familias”.

Tinker Salas agregó que las negociaciones en curso representan la desconexión entre los valores establecidos de la universidad y las acciones que han tomado.

“Yo creo que esta es la batalla por el alma de la escuela”, dijo. “Sí, es una lucha por la equidad económica, una equidad económica muy atrasada. Y también es una lucha por el alma de la universidad, y lo que la escuela quiera que refuerce sus valores”.

Varios grupos estudiantiles de los 5Cs también han tomado acción en solidaridad con los trabajadores de cocina esta semana.

Mediante varias publicaciones de Instagram, artículos y posters distribuidos a través de Pomona, la alianza de estudiantes y trabajadores de Claremont (CSWA por sus siglas en inglés) le pidió a los otros estudiantes que boicotearan todos los comedores de Pomona así como la comida ofrecida por la universidad.

Isabela Piedrahita PZ ’22 dijo que CSWA está creando una petición para que los padres firmen en apoyo a los trabajadores. Añadió que para ella, los trabajadores estaban tomando un “paso histórico” con esta huelga.

“Como estudiantes tenemos la oportunidad de elevar las voces de los trabajadores”, dijo Piedrahita. “En unos meses comenzaré a trabajar. Entonces para mí es muy importante saber que hay personas en mi comunidad dispuestas a luchar por más”.

El consejo de estudiantes de Pomona esta semana anunció en un correo este jueves que estarían ofreciendo pizza gratis durante el piquete durante el viernes y el sábado.

Otros grupos estudiantiles como Claremont Challah y la Women’s Union han declarado su apoyo para los trabajadores de cocina a través de Instagram.

Para Zamora, darle a los trabajadores un aumento es un paso importante que Pomona puede tomar para asegurarse de que todos los miembros de su comunidad estén contentos.

“Al final del día esto es bueno para todos”, dijo Zamora. “No solo estaremos felices nosotros por este aumento que nos ayudará a nosotros y a nuestras familias pero siento que la escuela también se verá bien. Cuando la gente aprenda de Pomona College, pensarán que esta escuela es buena no solo para los estudiantes sino que también es una escuela que compensa bien a sus trabajadores y están felices, están haciendo un buen trabajo”.

Siena Swift is a Politics major at Pomona College in the class of 2023.