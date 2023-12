La Policía de Claremont arresta a docente de Pomona

Traducido por Emilio Esquivel Márquez

La tarde del miércoles, el Departamento de Policía de Claremont (CPD, por sus siglas en inglés) arrestó a un miembro del personal docente de Pomona College con cargos por ingreso no autorizado. Durante los hechos, la persona docente estaba mostrándose en solidaridad con el pueblo palestino frente al edificio Smiley, reproduciendo música con un altavoz. La persona estaba a 500 pies del Auditorio Big Bridges, donde transcurría una protesta ‘die-in’ — en la que manifestantes se acuestan en el suelo, simulando estar muertos — que fue organizada por estudiantes.

Horas después del incidente, la persona docente, quien solicitó no ser identificada a raíz de inquietudes por su seguridad laboral, fue liberada. La persona dijo a TSL que CDP le arrestó con cargos de ingreso no autorizado (‘trespassing’). Estos cargos aparecen en su citatorio judicial. El Equipo de Seguridad de los Claremont Colleges (TCCS, por sus siglas en inglés) registró además un incidente distinto antes del arresto, denunciando a la persona por interrumpir la paz. Este cargo puede ser interpuesto por causar molestias con ruido excesivo.

TSL obtuvo múltiples videos que muestran a tres oficiales de CPD esposando a la persona docente mientras se identificaba como parte del profesorado. Mientras los oficiales le palpaban el cuerpo, la persona les pidió que revisaran su cartera para que vieran su credencial universitaria.

La policía llevó a la persona a un vehículo policiaco y fueron a registrarle en la comisaría local, dijeron varias fuentes a TSL.

Ni CPD ni TCCS respondieron a preguntas de TSL sobre quién llamó a la policía de Claremont al campus y por qué la persona docente fue acusada por ingreso ilegal y eventualmente arrestada.

Cuando TSL pidió una entrevista con la persona encargada del equipo de seguridad del campus, Laura Muna-Landa, vocera de TCCS, señaló que no podía coordinar a sus colegas para aclarar la razón del involucramiento de CPD en los hechos.

La persona docente, quién portaba una playera con un mensaje anti-apartheid, dijo que había llevado a su clase a que observaran la manifestación con intención de ofrecer una experiencia educativa.

La persona dijo que retirándose de la protesta fue a la esquina de Sixth Street y North College Way para ver y manifestarse desde lejos. Ahí, reprodujo música con mensajes pro-Palestinos mientras se sentaba a leer un libro y a supervisar periódicamente a sus alumnos durante los minutos antes del arresto.

En entrevista con TSL el jueves, la persona docente expresó que piensa que su arresto fue sin causa. También indicó que el incidente es una amenaza a la libertad académica en el campus.

“No me parece justo ser censuradx, arrestadx, y sacadx del campus, puesto que yo aprovechaba los hechos para enseñar a mis estudiantes,” dijo.

Varios alumnos y docentes dijeron a TSL que en la media hora previa al arresto vieron a la persona docente sentada en una roca sonando música con alto volumen. Algunas canciones contenían letras pro-Palestinas.

La razón por la que la persona docente fue acusada de ingreso no autorizado sigue siendo desconocida. Los Claremont Colleges son un campus abierto y miembros de la comunidad tienen permiso de pasar, siempre y cuando acaten las reglas de cada campus.

El día después del arresto, el Departamento Intercolegial de Estudios Chicanx-Latinxs (IDCLS, por sus siglas en inglés) publicó en Instagram una declaración sobre el arresto de su colega, retomando un mensaje breve que el departamento había mandado al listserv del cuerpo docente ese mismo día.

En su mensaje del jueves, el IDCLS exigió que Pomona tome acción para anular los cargos en contra de la persona docente y lleve a cabo una investigación detallada del incidente, así como aclarar la decisión de involucrar a la policía.

“El cargo de ‘infringir la propiedad’ incluso después de que nuestro colega fuera identificado como profesor no solo es infundado, sino que es un golpe amenazante para la libertad académica y el diálogo libre y abierto,” lee la declaración. “Es decepcionante ver un incidente de perfil racial en nuestro campus y en contra de los miembros de nuestro departamento. También es inquietante que la policía haya infringido nuestros derechos como comunidad académica a protestar.”

Pomona no contestó a preguntas de TSL sobre qué acciones está tomando para abordar el arresto, o si la universidad va a responder a las inquietudes del cuerpo docente sobre el rol del perfilamiento racial en los eventos.

El jefe de comunicaciones de Pomona, Mark Kendall, dijo a TSL que la universidad ‘no busca cargos’ y está en proceso de conseguir información.

“Pomona se enteró del incidente, así como de la presencia policiaca, después de que ocurrió,” dijo Kendall en un correo electrónico.

El jueves, la persona arrestada señaló que no ha escuchado nada de parte de ningún miembro de la administración salvo un decano, quién ofreció un chequeo.

“Esto es un caso de discriminación racial en el espacio laboral, y una disculpa formal no será suficiente,” dijo la persona docente.

“Creo que debe haber un cambio en cómo tratan a las personas, sobre todo a las personas de color en el campus. Somos vistos como criminales aún cuando somos profesores.”

El profesor Tomás Summers Sandoval, quien tiene nombramiento conjunto en los departamentos de IDCLS y de Historia en Pomona, expresó dudas sobre la necesidad de involucrar a policía externa al campus.

“Se manda un mensaje perturbador cuando llaman a la policía a una manifestación tranquila y arrestan a un miembro de la comunidad — sea un docente, empleado, o estudiante — quien también está siendo pacífico y tranquilo, siguiendo la pauta de la protesta,” dijo Summers Sandoval.

Summers Sandoval cuenta con 17 años como profesor en Pomona y como estudiante en Claremont McKenna College, y señaló que nunca antes había presenciado el arresto de un profesor.

Algunos estudiantes que fueron testigos de los hechos dijeron a TSL que se sintieron desconcertados por el involucramiento de CPD en el incidente, así como por el arresto de un profesor.

Carolyn Coyne PO ’25 grabó el arresto con su celular. Afirmó haber estado andando en bicicleta cuando vio el alboroto y a los policías. Coyne dijo que haber presenciado el arresto le incitó preocupación por otros profesores quienes también han expresado posiciones sobre Palestina y otras situaciones políticas.

“Me preocupo más por lo que le puede pasar a gente que no se ve como yo, y que está en posiciones diferentes que yo,” dijo. “Soy una estudiante blanca, bajita, mujer, y no me veo amenazante — nadie me va a arrestar.”

La persona docente de Pomona también piensa que su apariencia pudo haber contribuido a cómo se manejó la situación.

“No importa si tengo un Ph.D. — sigo siendo un hombre moreno en los Estados Unidos, y están apuntándome en la espalda, entonces no importa cómo me presento,” dijo la persona docente.

Maxine Davey contribuyó al reporte.

