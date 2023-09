Opinión: Como estudiantes Latine de primera generación, debemos de sentir orgullo sobre nuestra identidad.

“¡Hola Lizette! ¿Cómo estás?” El fin de semana pasado, esta simple frase casi me hizo llorar cuando me subí al autobús para ir al retiro de Chicano Latino Student Affairs (CLSA). Escuchar español automáticamente me recordó a mi familia y a mi mamá.

Como estudiante de primera generación, ingresar al colegio ha sido un sueño desde que tengo memoria. Aunque mi familia no pudo continuar con sus estudios, siempre me apoyaron en todos mis esfuerzos académicos. Sin embargo, ahora que estoy aquí me siento estancada.

Me siento empoderada, pero dudosa. Me levanto cada mañana y me siento orgullosa de estar aquí, pero también me siento culpable por haber dejado mi casa y estar haciendo lo que muchos de mis familiares no pudieron hacer. ¿Por qué yo?

Mis padres son mi mayor apoyo y estar aquí sin ellos es un hermoso desafío. Tengo plena independencia en mis decisiones, pero ahí también entra la culpa. ¿Por qué tengo el lujo de estar aquí en la universidad? ¿Por qué disfruto de la vida aquí cuando dejé a mi hermana pequeña en casa? Un millón de preguntas bombardean mi mente incluso cuando, en el fondo, sé que no debería sentirme así.

Lo que he descubierto que es sanador en más de un sentido ha sido encontrar una comunidad en el campus a través de grupos como el centro CLSA. El retiro que organizaron para estudiantes Latines de primer año me permitió conectar con otros estudiantes de Claremont. Desde escuchar Spanglish, bailar reggaeton y norteñas hasta simplemente sentirme segura con personas que se parecían a mí, me sentí más empoderada.

El término “Latinx” se ha utilizado recientemente para promover la inclusión de género para describir comunidades de Latinoamérica o de ascendencia latinoamericana. El español es naturalmente un idioma con género, por lo que Latinx se ha utilizado ampliamente para respetar a las personas no binarias.

Sin embargo, en realidad, no se puede pronunciar la “X” en español, por lo que recientemente algunos académicos y activistas han comenzado a usar “Latine” como un término más inclusivo para describir nuestra comunidad.

Personalmente me identifico con el término Chicana, ya que conecta mi cultura mexicana con la estadounidense. Sin embargo, la latinidad y la identidad son diferentes para todos, incluso dentro de nuestra propia comunidad. En el campus, comencé a buscar espacios donde pueda celebrar esta identidad debido a mi necesidad de sentirme segura.

Pero si existen sistemas de apoyo, ¿por qué yo y otros estudiantes de primera generación nos sentimos culpables al usarlos?

Como estudiantes de primer año, es difícil encontrar estos espacios. Todos somos nuevos y queremos sentir que sabemos lo que estamos haciendo, aunque en realidad no lo sepamos. Si encuentro estos espacios, me da miedo pedir ayuda, más aún cuando no veo a otras personas expresar sus preocupaciones.

A menudo tengo miedo de pedir ayuda porque siento que ya debería estar agradecida de estar aquí. ¿Por qué pediría más apoyo?

El choque cultural es muy real para los estudiantes Latines que ingresan al colegio. Cada estudiante de primer año ingresa a un nuevo entorno, pero se vuelve más complejo cuando se agrega el síndrome del impostor. Las emociones de soledad y depresión son más prominentes en los estudiantes Latine cuando falta un fuerte orgullo étnico.

Casi todos los estudiantes Latine de primer año con los que he hablado hasta ahora han mencionado que se sienten fuera de lugar de una forma u otra.

¿Qué nos ha hecho sentir mejor? Tener conversaciones abiertas. La semana pasada, algunos amigos y yo nos sentamos en las sillas del jardín de Pitzer, observando a la gente ir y venir de clase. Hablamos sobre el desafío de no ver a muchos estudiantes que se parezcan a nosotros.

¿Estábamos desahogándonos? Tal vez. ¿Ayudó? Sí. El simple hecho de hablar de esto y saber que no estábamos solos con nuestros sentimientos fue muy aliviante.

Ahora que el Mes de la Herencia Hispana comienza el 15 de Septiembre, quiero esforzarme para no tener miedo de hacer preguntas difíciles. Quiero mencionar el hecho de que adaptarse a una ciudad rica y a instituciones predominantemente blancas es difícil.

Imagina que estás rodeado de estudiantes que, en cierta medida, tienen familiares que saben cómo es la universidad, por lo que gran parte de esta experiencia es algo natural para ellos. Imagínese perderse el idioma, la música y la seguridad que muchas familias Latine aprecian. Hay una capa invisible adicional por la que muchos estudiantes Latine de primera generación navegan en silencio.

Como estudiantes nuevos en el campus, los espacios seguros son esenciales, especialmente durante las primeras semanas. En la feria de clubes el 6 de Septiembre, me sentí muy apoyada cuando me acerqué a la mesa de Pomona Latinx Alliance. Los estudiantes sonrientes me hicieron señas y escuché mi nombre pronunciado de la manera correcta.

Sin embargo, no podemos limitarnos a apoyarnos unos a otros y hablar sobre estos temas entre nosotros nada más. El apoyo no debería provenir únicamente de los espacios de afinidad.

Necesitamos un diálogo más abierto dentro de nuestras clases y dentro de nuestras instituciones. A veces, parece que el síndrome del impostor es una parte normalizada de nuestra experiencia. No se debe esperar que los estudiantes Latine se sientan así. No debería recibir aplausos por sobrevivir porque no debería ser tan difícil sentir que pertenezco.

No tengas miedo de reconocer que este cambio es difícil o de derramar esas lágrimas que se te han quedado atrapadas en los ojos.

Para cualquier estudiante Latine de primer año, si nadie más te lo dice, yo te lo diré. Puedes con esto y estamos aquí por una razón. Y ya que estamos en esto: vamos a ser nosotros mismos y vamos a apoyarnos entre nosotros mismos.

Lizette Gonzalez PO ’27 cursa su primer año en Pomona College. Creció en Los Angeles y es fan de los Dodgers. Le encanta escuchar música.